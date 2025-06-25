マウスコンピューターは6月25日、同社オンライン直販サイトの期間限定セールとして、パソコン本体が最大13万円オフとなる「夏のボーナスセール」を開始した。2025年7月16日(水)10時59分まで開催。
本日から2025年7月16日まで期間限定の割引きセール。対象モデルは多岐にわたり、スタンダードなmouseブランドPCだけでなく、ゲーミングPCのG Tuneや、クリエイター向けPCのDAIVでも特価モデルを用意している。以下、セール製品の一例を挙げておく。
「mouse MH-I7U01」(Core Ultra 7搭載デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi7u01b8afaw101dec/
169,800円 → セール価格159,800円（税込）
「G TUNE FZ-I9G90」(Core Ultra 9＆GeForce RTX 5090搭載デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g90g8bfdw102dec/
999,900円 → セール価格869,900円 (最大値引き130,000円OFF)（税込）
「G TUNE H6-I9G80BK-C」(水冷BOX、Core Ultra 9＆GeForce RTX 5080搭載ノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g80bkcfdw101dec/
549,800円 → セール価格499,800円（税込）
「DAIV FX-I7G7T」(Core i7＆GeForce RTX 5070 Ti搭載デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-fxi7g7tb7addw101dec/
429,800円 → セール価格399,800円（税込）
ほか、セールの最新状況やラインナップ詳細などは、こちらのリンク先のマウスコンピューター「夏のボーナスセール」特設サイトで確認いただきたい。