キヤノンマーケティングジャパンが、ミラーレスカメラやRFマウントレンズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーン「キヤノン 夏のキャッシュバック2025」を6月27日から開始する。フルサイズミラーレス「EOS R5 Mark II」などの購入で、最大5万円をキャッシュバックする。キャンペーン対象購入期間は2025年6月27日（金）～2025年10月1日（水）と長い。
キャンペーン対象商品は以下の通り。
ミラーレスカメラ
|キャッシュバック金額
|対象商品
|50,000円
|EOS R3・ボディー
|EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット
|EOS R5 Mark II・ボディー
|30,000円
|EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット
|EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット
|EOS R6 Mark II・ボディー
|EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット
|EOS R8・ボディー
|15,000円
|EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
|EOS RP・ボディー
|EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
|EOS R50・ダブルズームキット（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
|EOS R100・ダブルズームキット
|10,000円
|EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
|EOS R10・ボディー
|EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
|EOS R50・ボディー（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
|EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット
|EOS R100・ボディー
-
EOS R5 Mark II
-
EOS R6 Mark II
RFマウントレンズ
|キャッシュバック金額
|対象商品
|45,000円
|RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
|40,000円
|RF15-35mm F2.8 L IS USM
|RF24-70mm F2.8 L IS USM
|RF70-200mm F2.8 L IS USM
|RF200-800mm F6.3-9 IS USM
|25,000円
|RF14-35mm F4 L IS USM
|RF70-200mm F4 L IS USM
|20,000円
|RF24-105mm F4 L IS USM（単体で購入したレンズが対象）
|RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
|10,000円
|RF24mm F1.8 MACRO IS STM
|RF100-400mm F5.6-8 IS USM
|RF24-105mm F4-7.1 IS STM（単体で購入したレンズが対象）
|5,000円
|RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM
|RF16mm F2.8 STM
|RF28mm F2.8 STM
|RF35mm F1.8 MACRO IS STM（単体で購入したレンズが対象）
|3,000円
|RF50mm F1.8 STM
デジタルシネマカメラ
|キャッシュバック金額
|対象商品
|50,000円
|EOS R5 C・ボディー
レンズ一体型カメラ
|キャッシュバック金額
|対象商品
|5,000円
|PowerShot V10
|PowerShot V10・トライポッドグリップキット
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PowerShot V10
レーザー距離計
|キャッシュバック金額
|対象商品
|5,000円
|PowerShot GOLF
コンパクトフォトプリンター
|キャッシュバック金額
|対象商品
|2,000円
|SELPHY CP1500