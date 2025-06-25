キヤノンマーケティングジャパンが、ミラーレスカメラやRFマウントレンズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーン「キヤノン 夏のキャッシュバック2025」を6月27日から開始する。フルサイズミラーレス「EOS R5 Mark II」などの購入で、最大5万円をキャッシュバックする。キャンペーン対象購入期間は2025年6月27日（金）～2025年10月1日（水）と長い。

キャンペーン対象商品は以下の通り。

ミラーレスカメラ

キャッシュバック金額 対象商品
50,000円 EOS R3・ボディー
EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット
EOS R5 Mark II・ボディー
30,000円 EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット
EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット
EOS R6 Mark II・ボディー
EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット
EOS R8・ボディー
15,000円 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOS RP・ボディー
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOS R50・ダブルズームキット（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
EOS R100・ダブルズームキット
10,000円 EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
EOS R10・ボディー
EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
EOS R50・ボディー（ホワイト、ブラックどちらのカラーも対象）
EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット
EOS R100・ボディー

  • EOS R5 Mark II

  • EOS R6 Mark II

RFマウントレンズ

キャッシュバック金額 対象商品
45,000円 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
40,000円 RF15-35mm F2.8 L IS USM
RF24-70mm F2.8 L IS USM
RF70-200mm F2.8 L IS USM
RF200-800mm F6.3-9 IS USM
25,000円 RF14-35mm F4 L IS USM
RF70-200mm F4 L IS USM
20,000円 RF24-105mm F4 L IS USM（単体で購入したレンズが対象）
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
10,000円 RF24mm F1.8 MACRO IS STM
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF24-105mm F4-7.1 IS STM（単体で購入したレンズが対象）
5,000円 RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM
RF16mm F2.8 STM
RF28mm F2.8 STM
RF35mm F1.8 MACRO IS STM（単体で購入したレンズが対象）
3,000円 RF50mm F1.8 STM

デジタルシネマカメラ

キャッシュバック金額 対象商品
50,000円 EOS R5 C・ボディー

レンズ一体型カメラ

キャッシュバック金額 対象商品
5,000円 PowerShot V10
PowerShot V10・トライポッドグリップキット

  • PowerShot V10

レーザー距離計

キャッシュバック金額 対象商品
5,000円 PowerShot GOLF

コンパクトフォトプリンター

キャッシュバック金額 対象商品
2,000円 SELPHY CP1500