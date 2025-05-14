マウスコンピューターは、同社ECサイトにおいて、本日5月14日から6月4日(10時59分)までの期間限定で、PC製品を特価販売する「初夏のパソコンセール」の開催を発表した。ゲーミングPCを含む対象のPCが最大7万円引き。
スタンダードな「mouse」、ゲーマー向けの「G TUNE」、クリエイター向けの「DIVE」といった、同社PCの人気モデルを期間限定で特価販売するセール。最新状況など詳細は、こちらの同社セール特設ページで確認いただきたい。
以下に、セール対象製品の一例を紹介しておく。
「mouse F7-I5I01BK-B」(17.3型ノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-f7i5i01bkbaaw102dec/
通常価格149,800円 → セール価格144,800円（税込）
「mouse SH-I7U01」(スリムデスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi7u01b7adaw102dec/
通常価格169,800円 → セール価格159,800円（税込）
「G TUNE DG-I7G70」(ゲーミングデスクトップPC、Core Ultra 7 265＋GeForce RTX 5070)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g70b8afdw101dec/
通常価格389,800円 → セール価格319,800円（税込）（最大値引き70,000円OFF）
「G TUNE FG-A9ATX」(ゲーミングデスクトップPC、Ryzen 9 9950X＋Radeon RX 7900 XTX)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga9atxg6bfcw101dec/
通常価格569,800円 → セール価格499,800円（税込）（最大値引き70,000円OFF）
「G TUNE FZ-I7G80」(ゲーミングデスクトップPC、Core Ultra 7 265K＋GeForce RTX 5080)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw101dec/
通常価格569,800円 → セール価格499,800円（税込）（最大値引き70,000円OFF）
「DAIV R6-I7G60SR-A」(16型ノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r6i7g60sraccw102dec/
通常価格279,800円 → セール価格249,800円（税込）