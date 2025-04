AMD、COMPUTEX 2025でゲーミング関連製品発表か - Radeon RX 9060シリーズに期待高まる

米AMDでComputing & Graphics部門のシニアバイスプレジデント・ゼネラルマネージャーを務めるJack Huynh氏は4月23日、AMDがCOMPUTEX 2025で発表を行うと明らかにした。5月21日水曜日午前11時(UTC+8)から始まる。

AMDがCOMPUTEX 2025にあわせて発表会を実施するという内容。X(旧Twitter)での投稿には「ゲーム、PC、プロフェッショナルなワークロードを再定義する画期的なAIの進歩を発表できることをとても嬉しく思います」と言及されており、ゲーミング製品にも関連する発表のようだ。海外IT関連サイトでは、未発表の「AMD Radeon RX 9060」シリーズについて新情報が展開されるの柄ではという憶測も見られる。

なお、AMDは6月12日に独自の「Advancing AI」イベントを開催予定。次世代Instinctシリーズや、AIソフトウェアスタックであるROCmのアップデートについても触れられるのではと目されている。

Save the date 🗓️​

​

Join us for the @AMD Press Conference at @computex_taipei on Wednesday, May 21 at 11 AM UTC+8. ​

​

I’m so excited to return to Computex and share the stage with some incredible industry leaders and partners as we unveil groundbreaking AI advancements that… pic.twitter.com/2fGEAz7Ezy