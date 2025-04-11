FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月11日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春のウルトラセール」を開始した。4月18日15時まで。

最新世代のRyzenとRadeonを組み合わせた人気モデルがセール中

今回のセールの目玉は、AMDの人気CPU＆GPU、「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を組み合わせたフルタワー型ゲーミングPC「FRGHLMB650/WSA」だ。重量級のゲームでも楽しめる高いゲーミング性能とコストパフォーマンスを両立しており、セール価格は税込344,800円。ほかにも、初心者向けから上級者向けまで、ゲーミングPCを計18機種、セール価格でラインナップしている。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WSA」 セール価格344,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB860/WS409」 セール価格329,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。