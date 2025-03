FSR 4、ソニーとの共同開発だったと明言される

AMD Radeon公式X(旧Twitter)アカウントにおいて、最近リリースされた「AMD FSR 4」における興味深い投稿がなされている。これによると、FSR 4はソニーとの共同開発だったようだ。

AMDはRDNA 4アーキテクチャを採用するRadeon RX 7040シリーズの導入にあわせて、新しい超解像技術「FSR 4」をリリースした。AIを活用したことで品質・性能ともに旧バージョンを大幅に上回っている点が特徴で、RDNA 3以前のグラフィックスでは対応していない。

このFSR 4が、ソニー(Sony Interactive Entertainment)との共同開発だった模様。ソニーはゲーム機「PlayStation」シリーズでAMD製プロセッサを活用しているため、密接なコミュニケーションがとられている。さらにFSR 4の開発こそソニーが2023年ごろ言及していた「Project Amethyst」の一部であったことも併せて明言され、両製品で用いられるプロセッサで共有できることを念頭に開発されたものだったようだ。

