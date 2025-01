カプコンは、2月5日朝7時から「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」を配信する。

前半の「カプコンスポットライト」では、『鬼武者 Way of the Sword』、『カプコン ファイティング コレクション2』、『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』などを紹介。後半の「モンスターハンターワイルズ ショーケース」では、発売を間近に控えた本作の最新映像や第2回オープンベータテストの続報などを紹介する。「カプコンスポットライト」は約20分、「モンスターハンターワイルズ ショーケース」は約15分、計35分の放送時間を予定している。

「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」予告動画

なお、配信を記念して、Amazonギフトカード 5,000円を抽選で10名にプレゼントする「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」みんなで観ようキャンペーンも開催される。