「Pokémon GO Fest 2025」の開催が発表された。

リアルイベントの開催地は以下の通り。詳細情報とチケット情報は、2025年3月ごろに発表される予定だ。

・日本(大阪):2025年5月29日~2025年6月1日

・アメリカ(ニュージャージー州 ジャージーシティ):2025年6月6日~2025年6月8日

・フランス(パリ):2025年6月13日~2025年6月15日

Trainers, get ready for #PokemonGOFest2025! 🤩



Mark your calendars!



🌏 Osaka, Japan: May 29–June 1



🌎Jersey City, New Jersey: June 6–8



🌍Paris, France: June 13–15



Stay tuned for more information! pic.twitter.com/hIu1mFscPA