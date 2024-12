2024年12月25日に放送されたYouTube番組「聖夜のぱかライブTV Vol.48」にて、『ウマ娘 プリティーダービー』の最新情報が公開された。アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の最新情報や「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」の続報なども明らかになった。

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』では、12月27日から「ゆく年くる年キャンペーン」を開催。第1弾として、年末までの5日間、ゲームへログインすると、1日ごとにジュエルを150個ずつプレゼントする「年末カウントダウンログインボーナス」を開催する。

2025年1月1日5時からは、「お正月特別ログインボーナス」を開催予定。10日間ログインすると、合計で4200個のジュエルを獲得できるという。

2024年12月27日12時から「1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」を開催。期間中は1日1回、ピックアップ サポートカードガチャの[10回引く!]を毎日無料で引ける。

2025年1月1日12時から、1人1回限定で、有償ジュエルのみで引ける「リリース時期別★3/SSR確定2025年新春ガチャ」を開催予定。2024年前半に実装された育成ウマ娘とサポートカード、2024年後半に実装された育成ウマ娘とサポートカードそれぞれが確定で獲得できる4つのガチャを用意する。また同じく1人1回限定で、有償ジュエルのみで引ける「★3/SSR確定巳年ガチャ」を開催することも決まった。2025年1月6日12時からは、「毎日ガチャ1回無料キャンペーン」を開催予定だ。

そのほか、「TP消費1/2キャンペーン」「因子再獲得回数増加キャンペーン」「温泉旅行券当選確率UPキャンペーン」なども予定している。

2025年1月10日12時からは「ゆく年くる年キャンペーン第2弾」。「毎日ガチャ1回無料キャンペーン」「親愛度獲得量UPキャンペーン」などが実施される。

2024年12月27日12時から開催される「ピックアップ プリティーダービーガチャ」では、★3ウマ娘「[雅号・墨龍]カツラギエース」と、★3ウマ娘「[絢爛花道歌舞く君]ミスターシービー」が登場。「ピックアップ サポートカードガチャ」には、SSR「[雲煙飛動]シンボリルドルフ」、SSR「[深窓の少女へ]メジロアルダン」が新登場する。

同じく2024年12月27日12時からは、新たなストーリーイベント「画竜、暁風を呼ぶ」を開催。期間は2024年12月27日12時から2025年1月10日11時59分まで。報酬としてイベント限定SSR「[ふりさけみれば天花のわらう]マルゼンスキー」が手に入る。

さらに、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が2025年4月からTBS系全国28局ネットにて分割2クールで放送されることが決定した。アニメ本編映像を使用した最新ティザーPVや、キャスト情報、キャラクタービジュアルを公開。今回新たに発表された4人のキャストコメントをアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイトに掲載する。『ウマ娘 シンデレラグレイ』コミックス17巻発売記念PVも公開された。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』ティザーPV第2弾|2025年4月からTBS系全国28局ネットにて分割2クール放送決定!

【ウマ娘 シンデレラグレイ】「北原と歩んだ日々」コミックス17巻発売記念PV【漫画】【ボイコミ】

そのほか、ウマ娘初のアリーナツアー「5th EVENT GO BEYOND」に続くナンバリングイベント、「6th EVENT The New Frontier」が開催決定。2025年にさいたまスーパーアリーナにて春公演・秋公演を開催予定だ。春公演の開催日程が2025年5月24日、25日に決定した。

【ウマ娘】6th EVENT The New Frontier 開催決定!