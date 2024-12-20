サードウェーブは、2025年1月18日、19日、25日、26日それぞれ12時からパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は3,000～5,000円/1台、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は開催日1週間前の20時まで。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。

なお、ドスパラ秋葉原本店はメディア取材が入る可能性がある。個人が特定されることのないよう配慮するため、希望しない場合は写真などには写らない。開催店舗は以下の通り。

開催店舗

●（北海道）ドスパラ札幌店

●（岩手県）ドスパラ盛岡都南店

●（福島県）ドスパラ郡山安積店

●（群馬県）ドスパラ前橋インターアカマル店

●（栃木県）ドスパラ宇都宮鶴田店

●（茨城県）ドスパラ水戸赤塚店

●（東京都）ドスパラ秋葉原本店

●（神奈川県）ドスパラ横浜駅前店（今回より開催決定）

●（神奈川県）ドスパラ座間相武台店

●（新潟県）ドスパラ新潟店

●（富山県）ドスパラ富山本郷店

●（石川県）ドスパラ白山フェアモール松任店

●（福井県）ドスパラ福井日之出店

●（山梨県）ドスパラ甲府飯田店

●（長野県）ドスパラ長野稲里店

●（静岡県）ドスパラ静岡東瀬名店

●（静岡県）ドスパラ富士青葉店

●（三重県）ドスパラ津ラッツ店

●（大阪府）ドスパラ大阪・なんば店

●（大阪府）ドスパラ堺七道店

●（京都府）ドスパラ京都店

●（兵庫県）ドスパラ神戸・三宮店

●（兵庫県）ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

●（広島県）ドスパラ福山ココローズ店

●（徳島県）ドスパラ徳島住吉店

●（愛媛県）ドスパラ松山環状枝松店

●（福岡県）ドスパラ博多店

●（佐賀県）ドスパラ佐賀南部バイパス店

●（大分県）ドスパラ大分光吉インター店

●（宮崎県）ドスパラ宮崎恒久店

●（熊本県）ドスパラ熊本浜線店（今回より開催決定）

●（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店

●（沖縄県）ドスパラ浦添城間店

