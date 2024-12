ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「アンチャーテッド」シリーズや「The Last of Us」シリーズを手掛けたNaughty Dogの最新作『Intergalactic: The Heretic Prophet』(仮称)を発表した。

『Intergalactic』の主人公は「Jordan A. Mun」という危険なバウンティハンター。Jordanは何百年も前から外界との交信が途絶えている遥か彼方の惑星「Sempiria」に取り残されてしまう。

これまでこの惑星の謎に包まれた過去を知ろうと飛び込んでいったものたちは、誰一人として帰ってくることがなかった。Jordanはあらゆるスキルと知恵を駆使して、過去600年間誰もなし得ることのできなかった惑星からの脱出を試みる。