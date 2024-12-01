11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズがセール対象となっています。今回、メカニカルスイッチを採用したHHKB Studioが初めてセール対象となったのがポイント。セールは12月6日（金）いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
HHKB Studio
- PFU HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B
- PFU HHKB Studio 英語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100Y
- PFU HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B
- PFU HHKB Studio 日本語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120Y
- セール価格：41,800円（通常価格から5％引き）
HHKB Professional Type-S
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS-
- セール価格：33,165円（通常価格から10％引き）
HHKB Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：27,900円（通常価格から4,000円引き）
HHKB Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
- セール価格：22,950円（通常価格から4,000円引き）