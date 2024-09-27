ユニットコムは9月27日、対象iiyama PCの購入で最大5万円分相当を還元する「全力創業還元フェア」を開始した。実施期間は10月7日(月)まで。

iiyama PC、対象製品購入で最大5万円相当還元の「全力創業還元フェア」

対象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入で最大5万円分相当の還元を付与するキャンペーン施策。店舗では当社直営店舗で使える「当社商品券」、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。対象機種や還元方法は店舗と通販サイトで異なっている。

「NVIDIA RTX 6000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC：50,000円分相当還元

「NVIDIA RTX A5500」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元

「GeForce RTX 4090（GeForce RTX 4080 SUPER・GeForce RTX 4080・NVIDIA RTX 4500 Ada・AMD Radeon RX 7900 XTX・AMD Radeon RX 7800 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元

「NVIDIA RTX A2000（NVIDIA RTX 2000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC： 8,000円分相当還元

「GeForce RTX 4070 SUPER（GeForce RTX 4070・NVIDIA RTX A400・NVIDIA T400）」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元

「GeForce RTX 4060（GeForce RTX 3060・GeForce GTX 1650）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元

「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元

「オンボードVGA ＋ インテル Core i3（AMD Ryzen 3）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元

「GeForce RTX 4090」を搭載した新品ノートPC： 15,000円分相当還元

「GeForce RTX 4070」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元

「GeForce RTX 4050」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元

「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（インテル Core Ultra 5）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元

「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品ノートPC：2,000円分相当還元

※LEVELθは対象外。