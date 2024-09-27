iiyama PC、対象製品購入で最大5万円相当還元の「全力創業還元フェア」

ユニットコムは9月27日、対象iiyama PCの購入で最大5万円分相当を還元する「全力創業還元フェア」を開始した。実施期間は10月7日(月)まで。
対象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入で最大5万円分相当の還元を付与するキャンペーン施策。店舗では当社直営店舗で使える「当社商品券」、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。対象機種や還元方法は店舗と通販サイトで異なっている。
- 「NVIDIA RTX 6000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC：50,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A5500」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 4090（GeForce RTX 4080 SUPER・GeForce RTX 4080・NVIDIA RTX 4500 Ada・AMD Radeon RX 7900 XTX・AMD Radeon RX 7800 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A2000（NVIDIA RTX 2000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC： 8,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 4070 SUPER（GeForce RTX 4070・NVIDIA RTX A400・NVIDIA T400）」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 4060（GeForce RTX 3060・GeForce GTX 1650）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3（AMD Ryzen 3）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
「GeForce RTX 4090」を搭載した新品ノートPC： 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 4070」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
「GeForce RTX 4050」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（インテル Core Ultra 5）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品ノートPC：2,000円分相当還元
※LEVELθは対象外。