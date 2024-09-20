サードウェーブは、2024年10月19日と20日、それぞれ12時から全国34カ所のパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は3,000円/1台、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は2024年10月11日20時。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。開催店舗は以下の通り。

なお、ドスパラ秋葉原本店はメディア取材が入るので注意。個人が特定されることのないよう配慮するため、希望しない場合は写真などには写らない。

●（北海道）　ドスパラ旭川永山店
●（北海道）　ドスパラ札幌店
●（青森県）　ドスパラ青森東バイパス店
●（岩手県）　ドスパラ盛岡都南店
●（山形県）　ドスパラフレスポ山形北店
●（福島県）　ドスパラ郡山安積店
●（群馬県）　ドスパラ前橋インターアカマル店
●（栃木県）　ドスパラ宇都宮鶴田店
●（茨城県）　ドスパラ水戸赤塚店
●（東京都）　ドスパラ秋葉原本店
●（神奈川県）ドスパラ座間相武台店
●（神奈川県）ドスパラフレスポ小田原シティモール店
●（新潟県）　ドスパラ新潟店
●（富山県）　ドスパラ富山本郷店
●（石川県）　ドスパラ白山フェアモール松任店
●（福井県）　ドスパラ福井日之出店
●（山梨県）　ドスパラ甲府飯田店
●（長野県）　ドスパラ長野稲里店
●（静岡県）　ドスパラ静岡東瀬名店
●（静岡県）　ドスパラ富士青葉店
●（三重県）　ドスパラ津ラッツ店
●（大阪府）　ドスパラ大阪・なんば店
●（大阪府）　ドスパラ堺七道店
●（兵庫県）　ドスパラ神戸・三宮店
●（兵庫県）　ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店
●（広島県）　ドスパラ福山ココローズ店
●（徳島県）　ドスパラ徳島住吉店
●（愛媛県）　ドスパラ松山環状枝松店
●（福岡県）　ドスパラ博多店
●（佐賀県）　ドスパラ佐賀南部バイパス店
●（大分県）　ドスパラ大分光吉インター店
●（宮崎県）　ドスパラ宮崎恒久店
●（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店
●（沖縄県）　ドスパラ浦添城間店