大型エレクトロニクスショー「IFA 2024」に合わせ、Belkinは折りたたみ式／スタンド式の充電器やノートPC用モバイルバッテリーなど多数の充電デバイス、iPad用のキーボードケースなどを発表した。その中から3連ワイヤレス充電パッド「BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Travel Pad」を紹介しよう。

  • BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Padシリーズの3-in-1モデル。Qi2対応のワイヤレス充電パッドで、対応デバイスを最大3台充電可能

「BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad」シリーズは、約8cm四方の充電パッドが並んだ形のワイヤレス充電パッド。広げた状態でもたたんだ状態でも使用でき、iPhoneや対応スマートフォンを15W、Apple Watchを5W、AirPodsを5Wで、Qi2によるワイヤレスで同時充電できる。公式に紹介されている対応デバイスは下記。

  • iPhone 15 series
  • iPhone 14 series
  • iPhone 13 series
  • iPhone 12 series
  • AirPods（第3世代）with MagSafe Charging Case
  • AirPods Pro（第2世代）
  • Apple Watch Series 4 から 9
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra

2台同時に充電できる2in1のタイプと、3台同時に充電できる3in1のタイプの2種類が用意され、折りたたみ方によってデバイスを1台だけ充電することも可能。折りたたむと1枚分のパッドスペースで済むため、旅行や出張といった持ち運びに適するアイテムだ。2024年秋にグローバル向けに発売される予定で、価格は119.00ドルから。

  • 本体を広げると約258mmの長さになる。付属の36W USB-ACアダプタから給電する

  • 中央のQi2充電部分は最大90度まで可動でき、Apple Watchの充電エリアとして使われる想定だ

  • 折りたたんだ時の厚みは35.5mmだが、約8cm四方の省スペースに収められる。重さは約210g