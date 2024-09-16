大型エレクトロニクスショー「IFA 2024」に合わせ、Belkinは折りたたみ式／スタンド式の充電器やノートPC用モバイルバッテリーなど多数の充電デバイス、iPad用のキーボードケースなどを発表した。その中から3連ワイヤレス充電パッド「BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Travel Pad」を紹介しよう。

BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Padシリーズの3-in-1モデル。Qi2対応のワイヤレス充電パッドで、対応デバイスを最大3台充電可能

「BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad」シリーズは、約8cm四方の充電パッドが並んだ形のワイヤレス充電パッド。広げた状態でもたたんだ状態でも使用でき、iPhoneや対応スマートフォンを15W、Apple Watchを5W、AirPodsを5Wで、Qi2によるワイヤレスで同時充電できる。公式に紹介されている対応デバイスは下記。

iPhone 15 series

iPhone 14 series

iPhone 13 series

iPhone 12 series

AirPods（第3世代）with MagSafe Charging Case

AirPods Pro（第2世代）

Apple Watch Series 4 から 9

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

2台同時に充電できる2in1のタイプと、3台同時に充電できる3in1のタイプの2種類が用意され、折りたたみ方によってデバイスを1台だけ充電することも可能。折りたたむと1枚分のパッドスペースで済むため、旅行や出張といった持ち運びに適するアイテムだ。2024年秋にグローバル向けに発売される予定で、価格は119.00ドルから。