ウエスタンデジタルは、「東京ゲームショウ 2024（TGS2024）」にブースを出展する。小間番号09-E15。
ブーステーマは『DRIVE YOUR GAME』。ゲーミングブランド「WD_BLACK」と、スマホや携帯ゲーム機に最適な「サンディスク」ブランドの製品を展示・紹介する。また、WD_BLACK製品搭載したゲーム機でプレイできるゲーム試遊コーナー、ブース来場者に賞品が抽選であたるスタンプラリーや公式SNSキャンペーンも実施する。
【製品展示内容】
＜WD_BLACK ブランド＞
内蔵ストレージ
・WD_BLACK SN850X NVMe SSD
・WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5
・WD_BLACK SN770 NVMe SSD
・WD_BLACK SN770M NVMe-SSD
外付けストレージ
・WD_BLACK P40 Game Drive SSD
・WD_BLACK D30 Game Drive SSD
・WD_BLACK C50 Xbox用拡張カード
＜SanDisk ブランド＞
・サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード
【試遊コーナーゲームタイトル】
エイペックスレジェンズ
ギルティギア ストライヴ
グランツーリスモ７
ストリートファイター6
ブース内ステージでは、プロesportsチーム「DetonatioN FocusMe」所属の選手や、コスプレイヤーをゲストに招いたイベントも実施。プログラムは以下の通り。
【ステージコンテンツ】
ビジネスデイ(9月26日/27日)
・ASUS JAPAN/ASRock JAPAN社員とのクロストークセッション
・ゲームのキャラクターに扮したコスプレイヤーの撮影会
・ウエスタンデジタルのゲーミング向けストレージラインナップの紹介
一般公開日(9月28日/29日)
・DetonatioN FocusMe VALORANT部門所属選手のトークショーや、STREET FIGHTER部門所属選手と一般来場者とのゲーム対戦会など
・ゲームのキャラクターに扮したコスプレイヤーの撮影会
・ウエスタンデジタルのゲーミング向けストレージラインナップの紹介