エムエスアイコンピュータージャパンは7月11日、MSIのノートPCが誕生してから20周年を記念した「20周年記念限定パックノートPC」5製品を発表した。7月18日に発売する。

20周年記念限定パックノートPC

今回販売する「20周年記念限定パックノートPC」は、2004年のMSIノートPC誕生から20周年を記念して、高性能ノートPCとバックパック、マウスがセットになった製品。下記5機種をラインナップする。

RTX 4090と128GBメモリ搭載の高性能ノートPC「Raider 18 HX A14V」

eスポーツゲーマー向けのゲーミングノートPC「Sword 17/16 HX B14V」

360度フリップ対応ディスプレイ搭載ノートPC「Summit E16 AI Studio A1V」

Core Ultraプロセッサ搭載ビジネスノートPC「Prestige 16 AI Studio B1V」、「Prestige 16 AI Evo B1M」

直販価格は高性能ゲーミングノートPC「Raider 18 HX A14V」が771,999円、eスポーツゲーマー向けの「Sword 17/16 HX B14V」が279,800円から。ビジネスプレミアムのシリーズ最上位となる「Summit E16 AI Studio A1V」が329,800円から。Core Ultraプロセッサ搭載でNVIDIA Studio認証を受けた「Prestige 16 AI Studio B1V」が389,800円、Intel Evo Edition認定済みモデルとなる「Prestige 16 AI Evo B1M」が269,800円。

Raider 18 HX A14V

注目はフラッグシップ新製品の「Raider 18 HX A14V」。24コア（8P＋16E）32スレッドの14世代Intel Core i9（HXシリーズ）を採用した18型ノートPCで、グラフィックスにはGeForce RTX 4090 Laptop GPUを、メモリは128GBを搭載し、大型ゲーミングデスクトップPCに匹敵する処理性能を備えている。

画面はMini LEDのリフレッシュレート120Hz・4K+ディスプレイを実現し、コントラスト比は2,000,000：1、色域はDCI-P3相当の広色域を備える。RGBバックライトを備えたゲーミングキーボードも搭載。サウンドはオーディオメーカー「DYNAUDIO」と開発したスピーカー（Hi-Res Audio対応）を備える。通信は2.5Gbps 有線LANとWi-Fi 7 無線LAN、Bluetooth 5.4。直販価格は771,999円で、主な仕様は下記の通り。