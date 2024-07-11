エムエスアイコンピュータージャパンは7月11日、MSIのノートPCが誕生してから20周年を記念した「20周年記念限定パックノートPC」5製品を発表した。7月18日に発売する。
今回販売する「20周年記念限定パックノートPC」は、2004年のMSIノートPC誕生から20周年を記念して、高性能ノートPCとバックパック、マウスがセットになった製品。下記5機種をラインナップする。
- RTX 4090と128GBメモリ搭載の高性能ノートPC「Raider 18 HX A14V」
- eスポーツゲーマー向けのゲーミングノートPC「Sword 17/16 HX B14V」
- 360度フリップ対応ディスプレイ搭載ノートPC「Summit E16 AI Studio A1V」
- Core Ultraプロセッサ搭載ビジネスノートPC「Prestige 16 AI Studio B1V」、「Prestige 16 AI Evo B1M」
直販価格は高性能ゲーミングノートPC「Raider 18 HX A14V」が771,999円、eスポーツゲーマー向けの「Sword 17/16 HX B14V」が279,800円から。ビジネスプレミアムのシリーズ最上位となる「Summit E16 AI Studio A1V」が329,800円から。Core Ultraプロセッサ搭載でNVIDIA Studio認証を受けた「Prestige 16 AI Studio B1V」が389,800円、Intel Evo Edition認定済みモデルとなる「Prestige 16 AI Evo B1M」が269,800円。
注目はフラッグシップ新製品の「Raider 18 HX A14V」。24コア（8P＋16E）32スレッドの14世代Intel Core i9（HXシリーズ）を採用した18型ノートPCで、グラフィックスにはGeForce RTX 4090 Laptop GPUを、メモリは128GBを搭載し、大型ゲーミングデスクトップPCに匹敵する処理性能を備えている。
画面はMini LEDのリフレッシュレート120Hz・4K+ディスプレイを実現し、コントラスト比は2,000,000：1、色域はDCI-P3相当の広色域を備える。RGBバックライトを備えたゲーミングキーボードも搭載。サウンドはオーディオメーカー「DYNAUDIO」と開発したスピーカー（Hi-Res Audio対応）を備える。通信は2.5Gbps 有線LANとWi-Fi 7 無線LAN、Bluetooth 5.4。直販価格は771,999円で、主な仕様は下記の通り。
- OS：Windows 11 Pro
- CPU：Core i9 14900HX
- メモリ：128GB（32GB×4）DDR5
- ストレージ：SSD 2TB（M.2 NVMe）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：4K+（3,840×2,400ドット）
- 通信：2.5Gbps 有線LANとWi-Fi 7 無線LAN、Bluetooth 5..4
- インタフェース：Thunderbolt 4 Type-C（USB PD対応）×1、Thunderbolt 4 Type-C×1、HDMI×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×3、SDカードリーダー（SDXC対応）
- サイズ：W404×D307.5×H24（最薄部）～32.05mm
- 重さ：3.6kg
- バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：最大5時間（動画再生時）／最大6時間（JEITA 3.0 アイドル時）