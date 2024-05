Nianticは、『Pokémon GO』のイベント「Pokémon GO Fest」を宮城県仙台市で5月30日から6月2日の4日間開催する。

「Pokémon GO Fest 2024」では、チケットを購入すると、七北田公園と仙台市全体の2つのエリアで異なる体験を楽しめるようになっている。また、七北田公園 都市緑化ホールでは、「ピカチュウ」と「みやぎ応援ポケモン」として活動している「ラプラス」のグリーティングなども実施される。

5月30日には、仙台・七北田公園でオープニングセレモニーを開催。仙台市の郡和子市長が実際に『Pokémon GO』をプレイされる一幕もあったという。

なお今年は、今回の仙台での開催に続き6月14日~16日にマドリッド、7月5日~7日にニューヨークでそれぞれ開催されたのち、7月13日、14日にグローバルでのイベント開催を予定している。

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon. ©2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.