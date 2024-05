モバイルアクセサリーブランド「iFace」を展開するHamee(ハミィ)は5月8日、Googleの新型スマートフォン「Pixel 8a」に対応するスマートフォンケースを発表した。5月中旬に発売する。

iFaceからPixel 8a用ケースが登場

iFaceは特にiPhoneケースを中心にヒットしてきたブランドだが、Galaxyシリーズなど一部のAndroidスマートフォン向けも用意している。Pixel用は昨年の「Pixel 7a」で初登場し、後継となるPixel 8a用も発売される運びとなった。

Pixel 8a向けのラインナップは、「iFace First Class Standardケース」「iFace First Class Cafeケース」「iFace First Class KUSUMIケース」「iFace Look in Clear Hybridケース」を用意。価格はFirst Class各種が3,300円、クリアケースのLook in Clearが3,080円。定番デザインに加えて、キャラクターデザインのケースも近日リリース予定だという。

iFace First Classケースに関しては、Googleの基準を満たし高い互換性が保証されたアクセサリー製品の証である「Made for Google Pixel」認証も受けている。