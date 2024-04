AMDは4月9日(現地時間)、ドイツで開催されていた組み込み向けシステムの発表会「Embedded World 2024」の中で、「Versal AI Edgeシリーズ Gen 2」「Versal Prime シリーズ Gen 2」を発表した。

第1世代のVersal AIエッジシリーズデバイスと比較して、最大3倍のTOP S/W (Tera Operations per Second per Watt)が期待されるという組み込み向けエッジAiデバイスの新製品。「Versal AI Edgeシリーズ Gen 2」ではFPGAによる高い柔軟性でさまざまなセンサー接続をサポートしつつ、「Versal Prime シリーズ Gen 2」ではArm CPUの統合で強力なスカラー演算性能を実現したとしている。

採用システムとして、自動車メーカーのスバルが次世代先進運転支援システム(ADAS)のアイサイト(一部車種)に導入予定。アダプティブ クルーズ コントロール、レーン キープ アシスト、プリクラッシュブレーキに対応する。