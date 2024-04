ユービーアイソフトは、『スター・ウォーズ 無法者たち』を、Xbox Series X|S、PlayStation 5(PS5)、Windows PC(Ubisoft Connect)向けに2024年8月30日に発売する。

『スター・ウォーズ 無法者たち』は、Lucasfilm Gamesと協力して開発中の「スター・ウォーズ」シリーズ初のオープンワールドゲーム。舞台は、『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』の中間にあたる時期だ。

ずる賢い悪党ケイ・ヴェスと相棒ニックスが銀河系で成り上がるチャンスを探し求め、カント・バイト、キジーミ、タトゥイーン、アキヴァ、風の吹き荒れるトーシャーラなど、「スター・ウォーズ」でおなじみの惑星から本作で新たに登場する惑星まで、さまざまな星を旅する。

サブスクリプションサービスUbisoft+の加入者、ゴールドエディションおよびアルティメットエディションを購入した人は、発売3日前よりアーリーアクセスが可能。また発売日前の早期購入特典として、ケイのスピーダーや宇宙船「トレイルブレイザー」のコスメティックを含む「ケッセル・ランナー」ボーナスパックを用意する。スタンダードエディションの価格は9,790円、Xbox Series X | S版は9,800円。ゴールドエディションの価格は15,400円。アルティメットエディションは18,150円、Xbox Series X | S版は18,100円。

『スター・ウォーズ 無法者たち』オフィシャルストーリートレーラー

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.