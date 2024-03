2024年4月1日、スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の特別映像が公開された。

映像は、眠りの世界大会「ポケモンスリープ チャンピオントーナメント2024」の模様を収録したもの。『ポケモンスリープ』を通じて選出された代表選手が「スリーピングブース」に入ると、眠りのためのルーティンを行い、準備する。そして『ポケモンスリープ』の睡眠計測ボタンを押したら試合開始だ。

試合時間は8時間半。入眠スピード、睡眠リズム、寝顔の芸術点などの総合点で競い合うという。芸術点は『ポケモンスリープ』で見ることができるポケモンたちの「寝顔」のスタイルに沿って加点が入るようだ。映像では、「におうだち寝」「からにこもる寝」を披露した選手に高得点が入っていた。

なお、これはエイプリルフール用特別映像として公開されたもの。試合の実況をする約4分の映像に加えて、約1分のティザー映像も用意する。

眠りの世界大会「ポケモンスリープ チャンピオントーナメント2024」(約4分)

「ポケモンスリープ チャンピオントーナメント2024」ティザー映像(約1分)

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。