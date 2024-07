Apple ArcadeやXbox Game Pass、GeForce NOWなどのクラウドゲームはもちろん、PlayStationやSteamなど、さまざまなプラットフォームのゲームがiPhoneで遊べるようになっているなか、画面に表示された仮想コントローラーの操作性に物足りなさを感じているユーザーも多いだろう。

かといって、別途ワイヤレスのコントローラーを接続するのも仰々しいし――。といった問題をサクッと解決してくれるのが、モバイルゲームコントローラーの「Backbone One」だ。

80カ国を超える国々で展開しており、“世界中で最も売れているスマホコントローラー”を謳っている。2024年からは、家電量販店などに販路を拡大し、日本の本格的な展開をスタートさせた。

「Backbone One」をiPhoneと合体させると、まるで「Steam Deck」や「ROG Ally」のようなポータブルゲーム機に様変わり。今回、第2世代になってケースをつけたままでも脱着可能になった「Backbone One」を体験してみた。

なお、レビューで使用したのはLightningタイプの「PlayStationエディション」。USB Type-Cタイプや、ブラックカラーなど、iPhoneのモデルやお好みのカラーに対応した4モデルが販売されている。

「Backbone One」Lightning版の魅力は、なんといっても対応機種の多さだ。2015年に発売された「iPhone 6s」から、Lightning採用の最終モデルである「iPhone 14」シリーズまで対応。筆者が使用しているの「iPhone 11 Pro」も、もちろん対応している。

特筆すべきは、ケースをつけたままでも装着できること。第1世代の「Backbone One」はケースをつけたまま装着することが推奨されていなかったり、物理的に装着できなかったりしていたようだが、第2世代からはその欠点を克服した。アタッチメントの変換アダプターを使用することで、さまざまなサイズのケースに対応する。

しかしこのアダプター。初見では取り外すのがなかなか難しかった。コツ知っていれば一発で取り外せるので、公式サイトで紹介されている動画で確認してほしい。強力なマグネットでくっついているので、一度離れれば簡単に取り外せるようになる。

How to use your Backbone One (2nd Gen) with compatible cases