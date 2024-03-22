サードウェーブは、2024年4月20日と21日の12時から全国31カ所のパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は3,000円、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は2024年4月13日20時。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。開催店舗は以下の通り。

◆開催店舗

●（北海道） ドスパラ旭川永山店

●（北海道） ドスパラ札幌店

●（青森県） ドスパラ青森東バイパス店

●（岩手県） ドスパラ盛岡都南店

●（山形県） ドスパラフレスポ山形北店

●（福島県） ドスパラ郡山安積店

●（群馬県） ドスパラ前橋インターアカマル店

●（栃木県） ドスパラ宇都宮鶴田店

●（茨城県） ドスパラ水戸赤塚店

●（東京都） ドスパラ秋葉原本店

●（神奈川県）ドスパラ座間相武台店

●（神奈川県）ドスパラフレスポ小田原シティモール店

●（新潟県） ドスパラ新潟店

●（富山県） ドスパラ富山本郷店

●（石川県） ドスパラ白山フェアモール松任店

●（福井県） ドスパラ福井日之出店

●（山梨県） ドスパラ甲府飯田店

●（長野県） ドスパラ長野稲里店

●（静岡県） ドスパラ静岡東瀬名店

●（三重県） ドスパラ津ラッツ店

●（大阪府） ドスパラ大阪・なんば店

●（大阪府） ドスパラ堺七道店

●（兵庫県） ドスパラ神戸・三宮店

●（兵庫県） ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

●（広島県） ドスパラ福山ココローズ店

●（徳島県） ドスパラ徳島住吉店

●（愛媛県） ドスパラ松山環状枝松店

●（佐賀県） ドスパラ佐賀南部バイパス店

●（大分県） ドスパラ大分光吉インター店

●（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店

●（沖縄県） ドスパラ浦添城間店

