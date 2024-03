Warner Bros. Gamesは、対戦アクションゲーム「MultiVersus(マルチバーサス)」を、米国日時2024年5月28日にリリースすると発表した。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC (SteamおよびEpic Games Store)で、基本プレイは無料。ネットでは「ついに!」「面子エグ」などと注目が集まっている。

「MultiVersus」は、バットマンやスーパーマン、ハーレイ・クインといったDCコミックスのキャラクターをはじめ、「ルーニー・テューンズ」のバッグス・バニーや、「トムとジェリー」のトムとジェリーなどワーナーブラザース・ディスカバリーフランチャイズの人気キャラクターが登場する対戦アクションゲームだ。

<動画>MultiVersus - Official Developer Update: The Road to Launch