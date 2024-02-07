2024年7月19から21日にラスベガスで開催される対戦格闘ゲームイベント「EVO 2024」のメインタイトルが発表された。

「EVO 2024」で採用されるメインタイトルは以下の通り。

『グランブルーファンタジー ヴァーサス:ライジング』
『GUILTY GEAR -STRIVE-』
『THE KING OF FIGHTERS XV』
『Mortal Kombat 1』
『ストリートファイターIII 3rd Strike』
『ストリートファイター6』
『鉄拳8』
『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』

このうち、『グランブルーファンタジー ヴァーサス:ライジング』『Mortal Kombat 1』『鉄拳8』『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』が初登場のタイトルだ。