2024年7月19から21日にラスベガスで開催される対戦格闘ゲームイベント「EVO 2024」のメインタイトルが発表された。

「EVO 2024」で採用されるメインタイトルは以下の通り。

『グランブルーファンタジー ヴァーサス:ライジング』

『GUILTY GEAR -STRIVE-』

『THE KING OF FIGHTERS XV』

『Mortal Kombat 1』

『ストリートファイターIII 3rd Strike』

『ストリートファイター6』

『鉄拳8』

『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』

このうち、『グランブルーファンタジー ヴァーサス:ライジング』『Mortal Kombat 1』『鉄拳8』『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』が初登場のタイトルだ。

Here is the full roster of featured titles at #Evo2024!



Tickets for the event are available now. Click the link below to grab yours!https://t.co/WgXv1e2Nui pic.twitter.com/HG861lPaUr