「AMD FSR 3」がオープンソース化。DirectX 12用とUnreal Engine 5用にソースコード公開

米AMDは12月14日(現地時間)、GPUOpenにブログを掲載し、独自の超解像技術「AMD FSR 3」をオープンソースソフトウェアとして公開した。ソースコードはGithubから利用できる。

AMDは超解像技術「AMD FSR」シリーズをオープンソースソフトウェアとして開発する姿勢を維持しており、前バージョンのFSR 2もソースコードを公開していた。最新版のFSR 3はしばらくAMD内部での開発が続いていたが、今回オープンソースソフトウェアとして公開された形。フレーム生成機能を含むほとんどすべての機能を利用できる。

今回のソースコードはDirectX 12用とUnreal Engine 5用で、Unreal Engine 5用にはプラグインとしてビルドされたものも公開中。利用できるバージョンは「AMD FSR 3.0.3」だ。

