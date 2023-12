「NVIDIA Game Ready Driver 546.33」公開！ Discordの色がおかしくなる問題を解決

米NVIDIAは12月12日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 546.33」を公開した。ダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードして適用できる。

突如正式サービスが始まった『THE FINALS』に正式対応するGeForceシリーズ向け最新ドライバ。THE FINALSではDLSS 3、DLAA、Reflex、レイトレーシングをすべてサポートする最新仕様になっており、品質とパフォーマンスを両立。『フォートナイト』で提供されたチャプター5にも対応し、DLSS 2やReflexも引き続き利用できるようになっている。

また、Hotfixとして提供されていたDiscord関連の不具合修正もマージされている。画面共有時に正常な色が表示されないというものだったが、メジャーブランチのドライバでも対応が行われた。

