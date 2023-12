Electronic Artsは12月8日、提供中のバトロワFPS『Apex Legends』においてスクウェア・エニックスの『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とのコラボレーションを発表した。1月10日のアップデートで展開される。

Apex Legendsが『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とコラボ。キービジュアルはスクエニ描き下ろし

『Apex Legends』の世界「アウトランズ」に、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のキャラクターを召喚するという内容。いまだイベントの内容等については触れられておらず、告知映像のみが公開されている。

Limits are made to be broken.@FinalFantasyVII Rebirth joins us in the Outlands starting January 9 pic.twitter.com/bVRf5zn9Ur — Apex Legends (@PlayApex) December 8, 2023

Apex Legends © 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. FINAL FANTASY VII REBIRTH© SQUARE ENIX