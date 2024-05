ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC用ソフトウェア『Ghost of Tsushima Director’s Cut』を2024年5月17日に発売した。価格は7,590円。SteamおよびEpic Games Storeにて販売する。

『Ghost of Tsushima』は、2020年にPlayStation 4用ソフトウェアとして発売されたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。2021年には、ゲーム本編に加えて追加ストーリー「壹岐之譚」やオンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」などを収録した『Ghost of Tsushima Director's Cut』がPlayStation 5/PlayStation 4用で発売された。

PC版では、ゲーム本編、追加ストーリー「壹岐之譚」、オンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」を完全収録。クロスプレイに対応し、Windows PCで「Legends/冥人奇譚」を遊ぶプレイヤーはPlayStation 5とPlayStation 4両方のプレイヤーとチームを組める。なお、「Legends/冥人奇譚」モードをプレイするにはPlayStation Networkアカウントへのサインインが必要だ。

また、21:9 のウルトラワイドと32:9のスーパーウルトラワイドに加え、48:9のトリプルモニターにも対応。NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 3、Intel XeSSなどのテクノロジーでアップスケーリングとフレーム生成が向上しているほか、NVIDIA Reflexと画像品質を向上する NVIDIA DLAAにも対応する。

