ゲーム表彰式典「The Game Awards 2023」にて、『FINAL FANTASY XVI』の追加ダウンロードコンテンツ「Echoes of the Fallen《空の残響》」「The Rising Tide《海の慟哭》」が発表された。
「Echoes of the Fallen《空の残響》」（1,210円）は12月8日に、「The Rising Tide《海の慟哭》」（2,420円）は2024年春に配信される。また、DLC第一弾と第二弾がセットになった「エキスパンションパス」（3,080円）も販売される。
発表に際し、約1分半のDLCの紹介トレーラーを公開。映像では、魔導兵器の謎に迫るクライヴ一行と、オメガウエポンのような敵と戦うシーン、ミシディアの町、トンベリキング、リヴァイアサンなどが描かれていた。
#FF16 DLC— FINAL FANTASY XVI (@FF16_JP) December 8, 2023
Echoes of the Fallen《空の残響》 (本日配信)
The Rising Tide《海の慟哭》 (2024年春配信)
2つのDLCがセットになったお得なエキスパンションパスも本日配信！
本日配信のDLCをプレイするには、同時に配信されるアップデートファイルVer1.21への更新が必要です。 pic.twitter.com/8dHKfrVJY7