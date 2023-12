ゲーム表彰式典「The Game Awards 2023」にて、『FINAL FANTASY XVI』の追加ダウンロードコンテンツ「Echoes of the Fallen《空の残響》」「The Rising Tide《海の慟哭》」が発表された。

「Echoes of the Fallen《空の残響》」(1,210円)は12月8日に、「The Rising Tide《海の慟哭》」(2,420円)は2024年春に配信される。また、DLC第一弾と第二弾がセットになった「エキスパンションパス」(3,080円)も販売される。

発表に際し、約1分半のDLCの紹介トレーラーを公開。映像では、魔導兵器の謎に迫るクライヴ一行と、オメガウエポンのような敵と戦うシーン、ミシディアの町、トンベリキング、リヴァイアサンなどが描かれていた。

#FF16 DLC

