ユービーアイソフトは、「アサシン クリード」シリーズの最新作『アサシン クリード シャドウズ』の発売日が2024年11月15日に決まったと発表した。

対応プラットフォームは、Ubisoft+、PlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S、Appleシリコンを搭載したMac(Mac App Store)、Windows PC(Ubisoft Store / Epic Games Store)。なお、Mac App Storeはスタンダードエディションのみ。

価格はスタンダードエディションが9,790円、Xbox Series X | Sのみ9,800円。ゲーム本編に加え、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパスが付属するゴールドエディションが15,400円、ゴールドエディションの内容に加えてアルティメットパックが付属するアルティメットエディションが18,150円(Xbox Series X | Sは18,100円)。

アルティメットエディションの内容に加え、専用スチールブックケース、奈緒江の刀の鍔(実物大)、ワールドマップ、奈緒江と弥助のフィギュア(40㎝)、コレクターズアートブック(全84ページ)、信条の掛け軸(80x30㎝)、墨絵のリトグラフx2(19x13.5㎝)が付属するコレクターズエディションが34,980円(PS5のパッケージ版のみ)。

『アサシン クリード シャドウズ』の発売日が11月15日に決まった

ゴールドエディションの内容

アルティメットエディションの内容

コレクターズエディションの内容

『アサシン クリード シャドウズ』の舞台は、16世紀の安土桃山時代の日本。プレイヤーは、伊賀出身の忍である奈緒江、そして史実に語り継がれている屈強な侍の弥助として、天候や季節によって風景が変化する広大なオープンワールドを探索しながら、互いに交差するストーリーを辿る。

奈緒江と弥助には、固有のクエスト、スキル、武器、ステータスが用意されており、それぞれ異なるプレイスタイルが楽しめる。奈緒江は光や影、音、環境の変化を利用して敵の目を欺く隠密活動が得意で、弥助は敵に囲まれたとしても容赦ない攻撃を繰り出して対峙することが可能だという。

【日本語吹替版】『アサシン クリード シャドウズ』公式シネマティックワールドプレミアトレーラー

