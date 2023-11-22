楽天モバイルは、SIMカードの交換・再発行手数料を12月13日午前0時から3,300円に改定する(Rakuten Turboも含む)。eSIMはこれまでどおり0円で変更はない。

  • 楽天モバイルのSIMカード交換・再発行が0円→3,300円に、12月13日から

変更内容は以下の通り。

改定前

  • SIM交換・再発行手数料 ：0円

改定後

  • SIM交換・再発行手数料(SIMカード)：3,000円(税込3,300円)
  • SIM交換・再発行手数料(eSIM)：0円
    ※Rakuten Turbo 含む

  • 楽天モバイル公式サイトのお知らせページ(11月22日20時時点)