2023年11月発売のG-SHOCK新製品を実機写真とともに紹介する。G-SHOCK 40周年記念モデルのMR-G「白糸威甲冑」や、この時期定番のペアウォッチ「PRECIOUS HEART SELECTION」(プレシャスハート セレクション)など、今回も見どころ満載だ。

世界限定700本! G-SHOCK 40周年限定のMR-G「MRG-B2000SG-1AJR」

G-SHOCKの最上級ライン「MR-G」にG-SHOCK 40周年限定モデルが登場する。

ベースモデルは「MRG-B2000」。カシオがMR-Gのために特別に製作したという兜、「衝撃丸・皚」(しょうげきまる・がい)をモチーフとして、武将の矜持と美意識を古来より伝わる伝統技法で表現した。

ベゼルを兜の前立(まえだて)に見立て、彫金師・小林正雄氏が虎の姿と石目を手作業でひとつひとつ刻んだ。また、ケースは純チタンを再結晶化し、深層硬化処理とダークシルバーのAIP(Arc Ion Plating)コーティングで仕上げている。

純チタンを再結晶化したケースのテクスチャー

AIPコーティングとは、真空中でアーク放電を起こしてターゲット材を蒸発・イオン化させて、薄く丈夫なコーティング膜を形成する技術。切削工具や金型などの寿命向上にも用いられる。

さらに、ホワイトのフッ素ラバー製デュラソフトバンドは、兜の白糸威(しろいとおどし)をイメージ。かつて武将が兜の錣(しころ)の板をつなぎ合わせるために白糸を使い「他の色に染まらない=自分の意志を貫く強靭な意志」を表現したことにちなむ。

1時・5時・7時・11時位置には、40周年を意味する4つのラボグロウンルビー(京セラ製)付きビスをセットしている。

タフソーラー(ソーラー充電システム)やBluetoothによるスマートフォンリンク、標準電波に対応した時刻修正システムなど、機能や性能はベースモデルと同様。スペシャルボックスが付属する。価格は880,000円。

製品に付属するスペシャルボックス

さらに進化した「レインボーIPのMT-G」!「MTG-B2000YR-1AJR」

カーボン繊維強化樹脂によるモノコックケースとメタル素材を融合した「MTG-B2000」をベースに、巨大都市に煌めく夜の情景をイメージした「MTG-B2000YR-1AJR」が登場。ステンレスベゼルにレインボーIPを採用、エッチング手法で都市の情景を表現している。

ダイヤルの立体感がより際立つデザインだ

インデックスにも、蒸着処理とインクジェット塗装で虹を思わせるグラデーションをデザイン。デイト表示は日ごとに異なる色で表記し、針やロゴも虹色にカラーリングされている。

インデックスや針が虹色に煌めく

ケースはカーボンとグラスファイバーによるマルチカラーのカーボン積層フレーム。その重さは104gで、シリーズ標準モデル「MTG-B2000BD-1A4JF」の156gと比べて圧倒的に軽い。着色の特性上、色味に個体差があり、まったく同じ色配置が世界にふたつと存在しないのも魅力だ。

カーボンとグラスファイバーによるマルチカラーの積層フレーム

カーボンとグラスファイバーを200枚以上積層して作られている

トリプルGレジスト(耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動)をはじめ、マルチバンド6対応(日本2局・中国・北米・イギリス・ドイツ)の電波時計、ソーラー充電システムのタフソーラー、高輝度LEDライト、Bluetoothによるスマートフォンリンク機能など、機能や性能はベースモデルと同様。価格は187,000円。

6モデルから選べるペアウオッチ「PRECIOUS HEART SELECTION」

冬限定の「PRECIOUS HEART SELECTION」――。2023年は「冬の煌めき」をテーマにしたカラフルなダイヤルのモデルが登場する。

組み合わせ方も楽しみ方も自由な「PRECIOUS HEART SELECTION」

2023年のプレシャスハートセレクションは、「多様性」をテーマに6モデルをラインナップ。色やサイズ、デザインから選ぶ楽しさを味わえるうえ、カップルだけでなく、チーム、友人、親子、兄弟姉妹など、さまざまな関係でおそろいのウオッチライフを演出できる。

ベースモデルは、メタルカバードの「GM-2100」と小型サイズの「GM-S2100」、人気のオクタゴンモデル「GA-2100」、これを小型化した「GMA-S2100」。そして立体的なダイヤルが特徴の「GA-110」、相似形デザインのBABY-G「BA-110」の計6モデルを採用した。

各モデルとも、機能や性能はベースモデルと同じ。価格はダイヤル色が濃紺の「GM-2100WS-7AJF」が27,500円、ブラウンの「GM-S2100WS-7AJF」が26,400円、ブルーの「GA-2100WS-7AJF」とオレンジの「GMA-S2100WS-7AJF」が18,150円、グレープの「GA-110WS-7AJF」が19,800円、ターコイズブルーの「BA-110XWS-7AJF」が16,500円(色の名称は正式なものではなく、すべて説明上の便宜的なもの)。

ダイヤルは冬のオーナメントやイルミネーションをイメージして、艶やかなカラーを蒸着で表現。防水表記にはプレゼントを思わせるリボンフォントを採用。裏ぶたは「絆」を意味する縄をモチーフにした、プレシャスハートセレクション専用の特別デザインが刻印される。

K-POPアイドルの「ITZY」(イッチ)が「PRECIOUS HEART SELECTION」のアンバサダーを務める

ITZYのメンバー5人のサイン

ITZYのメンバーが撮影で実際に着用した衣装

ヒロオビフィジーイグアナをデザインしたMUDMAN「GW-9500KJ-3JR」

90年代後半から、さまざまな環境団体とのコラボレーションモデルによって団体のサポートを続けるG-SHOCKとBABY-G。

2023年も「Love The Sea And The Earth」のテーマのもと、絶滅の危機にある生態系、海洋・生物の多様性、気候変動など多岐にわたる環境保全、研究を支援する「EARTHWATCH」をサポートする。

今回のコラボレーションモデル「GW-9500KJ-3JR」は、防泥構造を持つMASTER OF GシリーズのMUDMAN(マッドマン)「GW-9500」をベースとして採用。森林破壊などによって絶滅が危惧されている「ヒロオビフィジーイグアナ」をデザインモチーフとした。

ヒロオビフィジーイグアナのグリーンとブルーの体色を、カラーの樹脂と全面プリントで表現。フロントボタンのステンレスパーツには、イグアナの瞳をイメージしたブラウンIPを使用している。

「EARTHWATCH」のスローガン「Change the World. Yourself.」と、EARTHWATCHのロゴマークをバンドと遊環に印刷。LEDバックライトにもロゴが浮かび上がる。裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。

樹脂素材にはバイオマスプラスチックを採用。さらに、数年ごとの電池交換と廃棄が不要なタフソーラーを搭載するなど環境に配慮した設計とした。パッケージにも再生紙を使用している。価格は59,400円。

ゲームの世界と現実世界が交錯する「AIM HIGH」シリーズ

アクションゲームやシューティングゲームをイメージした「AIM HIGH」(エイム ハイ)シリーズが登場。そのテーマは、ゲームの世界と現実世界とのクロスオーバー。高得点を狙うチャレンジ精神に、G-SHOCKのタフネスを重ねた。

ラインナップは3モデル。モバイルリンクを搭載したオリジンフォルムの「DW-B5600AH-6JF」(18,700円)と、こちらもモバイルリンク搭載でベゼルとバンドが一体構造の「GA-B001AH-6AJF」(20,900円)、そして薄型オクタゴンケースの「GA-2100AH-6AJF」(17,050円)。ベースモデルは、順に「DW-B5600」「GA-B001」「GA-2100」。

角度によって見え方が異なるパープルの偏光塗料によって、「常に変化する状況」を表現。液晶画面のグラフィックやダイヤルなどにターゲットスコープを描くなど、遊び心を感じさせるデザインとなっている。各モデルとも機能や性能はベースモデルと同様だ。

優しいナチュラルカラーのミッドサイズ「Nature healing」シリーズ

自然からインスパイアされた優しい色合いとデザインの「Nature healing」(ネイチャーヒーリング)シリーズが登場する。

ベースモデルには、人気のミッドサイズ「GMA-S2100」と「GMD-S5600」を採用。「GMA-S2100NC-4AJF」(15,950円)、「GMA-S2100NC-4A2JF」(15,950円)、「GMD-S5600NC-9JF」(13,200円)の3モデルをラインナップする。

「GMA-S2100NC」は、9時側の小針にバジルの葉のモチーフを使用。「GMD-S5600NC」は、ダイヤルにハーブの柄をプリントした。

ベゼルとバンドには、原料にトウモロコシなどの再生可能な有機資源を使用した「バイオマスプラスチック」を採用。環境負荷の低減に配慮している。駆動はすべて電池式(電池寿命は3年)。そのほか機能や性能はベースモデルと同様。