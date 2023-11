『Call of Duty: Modern Warfare III』にDay0対応するGeForce向けドライバ「546.01」

米NVIDIAは10月31日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 546.01」の提供を開始した。ダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードして適用できる。

『Call of Duty: Modern Warfare III』『Desynced』『Jusant』『RoboCop: Rogue City』などの最新ゲームタイトルに対応するドライバアップデート。いずれもDLSS 3機能をサポートして高いパフォーマンスを実現しており、ネイティブ描画から大幅なフレームレートの向上が期待できるとしている。

そのほか、6モデルのゲーミングモニターで G-SYNC Compatibleをサポート。『Halo Infinite』でロード時間が長くなっていたり、Maxwell世代のGPUで顕著な性能低下が起こっていた問題に対処している。既知の問題として、Discordの画面共有を使うと色が薄くなる問題が継続して掲出中だ。

