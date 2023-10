Activision Blizzard Japanは10月27日、提供中のオープンワールドハクスラゲーム『ディアブロIV』の無料トライアルを開始した。実施期間は10月31日まで。

『ディアブロIV』の全コンテンツをプレイでき、レベル20まで遊べる無料トライアルが開催される。参加にはBattle.netアカウントが必要で、あわせて正規版を25%割り引いて販売するセールも実施中。現在シーズン2「渇望の鮮血」が進行している。

Tag a friend to fight alongside you in Sanctuary. For free.#DiabloIV's free PC trial starts today and runs through October 30th.



Begin your journey here: https://t.co/9CWGtMgjdp pic.twitter.com/CfFCT4gCQv