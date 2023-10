英Nothingは10月6日、X(旧Twitter)上でスマートフォンアクセサリーブランド「CASETiFY」とのコラボを発表した。コラボアイテムはCASETiFYの公式通販サイトで販売されており、日本からも購入できる。

ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (2)」とCASETiFY製ポーチのセット(21,100円)のほか、Nothing“以外”のスマートフォンに対応した各種ケース(8,700円)をラインナップする。

「Case (1)」「Case (2)」「Case (3)」「Case (4)」とNothing製品の命名規則にならった4種のバリエーションが用意されており、いずれもNothing製スマートフォンの背面から中身が透けて見えるデザインを再現している。Case (1)とCase (2)は「Nothing Phone (2)」の内部構造がモデルになっており、Case (3)とCase (4)は新規デザインのようだ。

対応機種はiPhone X/XR/XS/XS Max/11 Pro/11 Pro Max/12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max/13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max/14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S23/S23+/S23 Ultra、Pixel 6/6 Pro/7/7 Pro。

Nothing x @CASETiFY



Together we have made four exclusive smartphone cases to celebrate Nothing’s iconic smartphone design.

Made specifically to fit the complete range of iPhone 14 and iPhone 15 models (+ others!).



So everyone can have a taste of Nothing. pic.twitter.com/a0LMd4W43P