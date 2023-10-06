フックアップは、米Universal Audioが提供する各種マイクロフォンの購入者を対象に、11種のUADプラグインを無償で提供する「UAマイク＋UAD Essentialsバンドルプロモーション」を実施している。実施期間は2023年12月31日まで。
本プロモーションは、フロントアドレスダイナミックマイク「SD-1」、ステレオペアコンデンサーマイク「SP-1」のStandardマイクシリーズ、モデリングマイク「Sphere」シリーズ、ハンドメイドのコンデンサーマイク「UA Bock」シリーズを購入すると11種のUADプラグインをセットにした「UAD Essentials Edition」バンドル（299ドル相当）が無償で提供されるというもの。キャンペーン対象商品は以下の通り。
- SD-1（実勢価格：46,200円）：ダイナミックマイク
- SP-1（実勢価格：62,700円）：ペンシル型コンデンサーマイク
- Sphere LX（実勢価格：154,000円）：20タイプのモデリングマイク
- Sphere DLX（実勢価格：231,000円）：38タイプのモデリングマイク
- UA Bock 187（実勢価格：192,500円）：ラージフラムコンデンサーマイク
UA Bockシリーズについては、2023年第4四半期中に発売予定の「UA Bock 167」と「UA Bock 251」（いずれもチューブコンデンサーマイク）もプロモーション対象となる。なお、旧Townsend Labsブランドのモデリングマイク「Sphere L22」は本プロモーションの対象外となっている。
UAD Essentials Editionバンドルの内容は以下の通り。
- Teletronix LA-2A Leveler Collection（3種類）
- Pultec EQ Collection（3種類）
- Century Tube Channel Strip
- Oxide Tape Recorder
- Galaxy Tape Echo
- Pure Plate Reverb
- PolyMAX Synth