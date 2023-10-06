フックアップは、米Universal Audioが提供するUSB接続オーディオインターフェイス「Volt」シリーズ購入者を対象に、11種のUADプラグインを無償で提供する「Volt＋UAD Essentialsバンドルプロモーション」を実施している。実施期間は2023年12月31日まで。

  • USB接続オーディオインターフェイス「Volt」シリーズ購入者を対象に、11種のUADプラグインを無償で提供する「Volt＋UAD Essentialsバンドルプロモーション」

本プロモーションは、ビンテージプリアンプを装備したUSB接続オーディオインターフェイス「Volt」シリーズを購入すると11種のUADプラグインをセットにした「UAD Essentials Edition」バンドル（299ドル相当）が無償で提供されるというもの。キャンペーン対象商品は以下の通り。

  • Volt 1（実勢価格：22,000円）：1イン/2アウトモデル
  • Volt 2（実勢価格：29,700円）：2イン/2アウトモデル
  • Volt 4（実勢価格：39,600円）：4イン/4アウトモデル
  • Volt 176（実勢価格：30,800円）：1イン/2アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
  • Volt 276（実勢価格：46,200円）：2イン/2アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
  • Volt 476（実勢価格：57,200円）：4イン/4アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
  • Volt 476P（実勢価格：73,700円）：4イン/4アウトモデル（4基のビンテージプリアンプと4基の1176タイプコンプレッサー搭載）
  • Volt 2 Studio Pack（実勢価格：38,500円）：2イン/2アウトモデル（Volt 2にコンデンサーマイクとモニター用ヘッドホンをバンドル）
  • Volt 276 Studio Pack：実勢価格：57,200円：2イン/2アウトモデル（Volt 276コンデンサーマイクとモニター用ヘッドホンをバンドル）

UAD Essentials Editionバンドルの内容は以下の通り。

  • Teletronix LA-2A Leveler Collection（3種類）
  • Pultec EQ Collection（3種類）
  • Century Tube Channel Strip
  • Oxide Tape Recorder
  • Galaxy Tape Echo
  • Pure Plate Reverb
  • PolyMAX Synth