フックアップは、米Universal Audioが提供するUSB接続オーディオインターフェイス「Volt」シリーズ購入者を対象に、11種のUADプラグインを無償で提供する「Volt＋UAD Essentialsバンドルプロモーション」を実施している。実施期間は2023年12月31日まで。
本プロモーションは、ビンテージプリアンプを装備したUSB接続オーディオインターフェイス「Volt」シリーズを購入すると11種のUADプラグインをセットにした「UAD Essentials Edition」バンドル（299ドル相当）が無償で提供されるというもの。キャンペーン対象商品は以下の通り。
- Volt 1（実勢価格：22,000円）：1イン/2アウトモデル
- Volt 2（実勢価格：29,700円）：2イン/2アウトモデル
- Volt 4（実勢価格：39,600円）：4イン/4アウトモデル
- Volt 176（実勢価格：30,800円）：1イン/2アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
- Volt 276（実勢価格：46,200円）：2イン/2アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
- Volt 476（実勢価格：57,200円）：4イン/4アウトモデル（1176タイプコンプレッサー搭載）
- Volt 476P（実勢価格：73,700円）：4イン/4アウトモデル（4基のビンテージプリアンプと4基の1176タイプコンプレッサー搭載）
- Volt 2 Studio Pack（実勢価格：38,500円）：2イン/2アウトモデル（Volt 2にコンデンサーマイクとモニター用ヘッドホンをバンドル）
- Volt 276 Studio Pack：実勢価格：57,200円：2イン/2アウトモデル（Volt 276コンデンサーマイクとモニター用ヘッドホンをバンドル）
UAD Essentials Editionバンドルの内容は以下の通り。
- Teletronix LA-2A Leveler Collection（3種類）
- Pultec EQ Collection（3種類）
- Century Tube Channel Strip
- Oxide Tape Recorder
- Galaxy Tape Echo
- Pure Plate Reverb
- PolyMAX Synth