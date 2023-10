ドナルド・トランプ元大統領は経営していた不動産関連企業が不正に利益を得ていたとして訴訟を起こされており、民事訴訟が提起されている。民事訴訟の審理初日となる10月2日(現地時間)、ニューヨークの裁判所に弁護士を伴って出廷しており、審理の行方と弁護士がテーブルに置いたゲーミングノートPCが放つ異彩に注目が集まっている。

法廷に入る前、「史上最大の魔女狩りの続きだ」などとドナルド・トランプ元大統領が述べ、無罪を主張している審理。米国中が注目しており、報道では法廷内の様子も配信されている。その映像の中で、特に異彩を放っているのがドナルド・トランプ元大統領の左隣に座る弁護士が持ってきたノートPCだ。天板にはASUS ROGのエンブレムが輝いており、しかも色が移り変わっていく様子からイルミネーション機能は無効化されていないこともわかる。

海外フォーラム等によると、この製品は2021年発売の「ROG Strix G17 G712」とみられている。最上位構成ではIntel Core i7やGeForce RTX 2070等を組み合わせて高い性能を実現しており、快適なゲームプレイも可能。一般的なPCよりも圧倒的な性能で業務も快適に行えるほか、元大統領の弁護につく人物でも安心して使えるセキュリティ要件を満たしている……とみることもできるかもしれない。

gamer lawyer brought the 2070ti asus laptop with the blue underglow to the court hearing pic.twitter.com/0wDoSJKz3P