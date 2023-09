日本コカ・コーラは9月1日、「Coke ON」対応自販機で1本購入するともう1本無料でもらえる「Coke ON自販機で買うと2本目無料!」キャンペーンを開始した。期間は10月31日まで。

このキャンペーンでは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を使って、全国47万台の「Coke ON」対応自販機で初めて購入した人、または久しぶりに購入した人(2023年8月に「Coke ON」を使用した購入がない人)がコカ・コーラ製品を1本買うと、もう1本無料で製品と交換できる「Coke ON」ドリンクチケットが進呈される。ドリンクチケットの有効期限は11月30日まで。

また、2023年8月に「Coke ON」アプリを使用した自販機で購入した人には、「お得意様限定デザインスタンプ」と「お得意様友だち紹介スタンプ増量」の2つの特典キャンペーンを実施する。

「お得意様限定デザインスタンプ」は、2023年8月にCoke ON対応自販機での購入があった人全員に、お得意様限定デザインのスタンプを配布。スタンプ付与日は9月1日より順次。

「お得意様友だち紹介スタンプ増量」は、期間中に友だち紹介サービスを利用すると、通常3つ付与する友達紹介スタンプを5つに増量する。実施期間は9月1日 0:00〜10月31日 23:59。

お得意様限定 スタンプ・チケットプレゼントキャンペーン

そのほか、9月1日〜10月31日のキャンペーン期間中、対応自販機でキャッシュレス決済「Coke ON Pay」、電子マネー決済、「Coke ON IC」のいずれかを使用して、コカ・コーラ製品を購入した全員に、製品1本購入につき通常の2倍となるスタンプ2個が付与される「キャッシュレスなら、Coke ONスタンプ2倍キャンペーン」も実施する。

「Coke ON」を利用している全員が対象となり、対象自販機は「Coke ON Pay」利用の場合は「Coke ON Pay」対応自販機、「Coke ON IC」、電子マネー決済を利用の場合はコカ・コーラの「マルチマネー自動販売機」。対応決済サービスは「Coke ON Wallet」を含む「Coke ON Pay」および「Coke ON IC」、コカ・コーラの「マルチマネー自動販売機」の対応決済サービス。