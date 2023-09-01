9月1日9時から始まった「Amazon季節先取りセール」に合わせ、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは9月4日いっぱいまで。

  • ウエスタンデジタルが「Amazon季節先取りセール」でセールを開始。ハードディスクやSSDが安くなっている

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0220HBK-JESN 22TBの大容量外付けハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
My Passport Ultra for Mac WDBPMV0050BSL-WESN Macフォーマット済み、天面シルバーメタル筐体のポータブルHDD
WD_Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN 最大130MB/秒の高速データ転送速度でゲームのロード時間を短縮
Portable SSD Extreme PRO E81 SDSSDE81-2T00-GH25 サンディスク最上位の高速ポータブルSSD
Extreme PRO UHSI SD Card SDSDXXD-128G-GHJIN ミラーレスカメラに向く高速SDカード
Ultra SD Card SDSDUN4-512G-GHJNN 512GBの大容量SDメモリーカード
Ultra microSD Card SDSQUA4-1T00-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-256G-J57 出っ張りが少なく、挿しっぱなしにできるUSBメモリー
WD Blue SA510 SATA SSD 2.5 WDS400T3B0A-EC 2.5インチのHDDからの交換に最適な4TBの大容量SSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS200T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-EC CMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク