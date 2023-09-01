9月1日9時から始まった「Amazon季節先取りセール」に合わせ、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは9月4日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0220HBK-JESN
|22TBの大容量外付けハードディスク
|My Passport
|WDBPKJ0050BBK-WESN
|ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
|My Passport Ultra for Mac
|WDBPMV0050BSL-WESN
|Macフォーマット済み、天面シルバーメタル筐体のポータブルHDD
|WD_Black P10 Game Drive
|WDBA3A0050BBK-WESN
|最大130MB/秒の高速データ転送速度でゲームのロード時間を短縮
|Portable SSD Extreme PRO E81
|SDSSDE81-2T00-GH25
|サンディスク最上位の高速ポータブルSSD
|Extreme PRO UHSI SD Card
|SDSDXXD-128G-GHJIN
|ミラーレスカメラに向く高速SDカード
|Ultra SD Card
|SDSDUN4-512G-GHJNN
|512GBの大容量SDメモリーカード
|Ultra microSD Card
|SDSQUA4-1T00-EPK
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-256G-J57
|出っ張りが少なく、挿しっぱなしにできるUSBメモリー
|WD Blue SA510 SATA SSD 2.5
|WDS400T3B0A-EC
|2.5インチのHDDからの交換に最適な4TBの大容量SSD
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS200T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD80EFZZ-EC
|NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ
|WD Blue HDD 3.5
|WD60EZAX-EC
|CMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク