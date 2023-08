KDDI/沖縄セルラーは8月31日、「Amazonプライム」が付帯するauブランドのスマートフォン向け各種プランの料金を10月1日に改定すると発表した。

受付終了済のプランも含めて、Amazonプライムに関連する料金プランをすべて毎月99円ずつ値上げする。Amazonプライムの値上げに伴う変更。参考までに、Amazonとの通常契約時のプライム料金は、年額4,900円から5,900円、月額500円から600円に順次値上げされる。

料金改定の対象となるのは、「使い放題MAX 5G with Amazonプライム」「auマネ活プラン 5G with Amazonプライム」「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)」「auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P)」「使い放題MAX 5G ALL STARパック2」「auマネ活プラン 5G ALL STARパック2」「使い放題MAX 5G ALL STARパック」「データMAX 5G with Amazonプライム」「データMAX 5G Netflixパック(P)」。