2023年8月30日から9月1日に、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』のインゲームイベントとして「グッドスリープデー」が開催される。

8月31日は「満月」。睡眠は、月の満ち欠けと深い関係があり、満月が近いと睡眠時間が短くなることが知られている。そんな日でも、たっぷり眠って、睡眠リズムを整え、ポケモンたちのかわいらしい寝顔を見つけられるよう、毎月1度「満月の日」とその前後に計3日間イベントを開催。イベント期間中は、ねむけパワーが1.5倍になり、8月31日の満月の日には、ねむけパワーが2倍になる。イベント期間中、眠る前に「ねむる」ボタンを押して、睡眠計測を行うだけ。睡眠リサーチで、さまざまなイベント効果が発揮されるという。

1000万DL突破を記念してプレゼントが配布される

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。