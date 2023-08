米Meta社のマーク・ザッカーバーグ氏が現地時間8月22日、同社のSNS「Threads」(スレッズ)のWeb版を近日中に公開すると発表した。これまではモバイルアプリ版しかなかった。ネットでは「だいぶ使いやすくなりそう」「もう遅い」などと話題となっている。

Threadsは、今年7月にサービスを開始したテキストベースのコミュニケーションアプリ。見た目や使い勝手はX(旧twitter)によく似ており、Xに対抗する新たなSNSとして位置づけられている。記事掲載時点では、iOS/Android対応のアプリが利用可能だ。

マーク・ザッカーバーグ氏は自身のThreadsにて、「Web用のThreadsを作っている実際の画像です。数日中に公開します」と報告した。投稿には画像も添えられており、Web版のThreadsらしきものが映るノートパソコンに向かって、ザッカーバーグ氏が作業をしている姿が映し出されている。

また、Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏も自身のThreadsを更新し、「数日中にWeb上でThreadsを展開する予定で、みんな興奮している」とコメントしている。

加えて、Meta社の公式サイトでもアナウンスしている。「Web版では投稿や、フィードの閲覧、私たちはこの体験をモバイルと同等にするために努力しており、今後数週間でWeb版にさらに多くの機能を追加する予定です」とのこと。

