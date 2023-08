AMDが新型Radeonの近日発表を示唆、ついにRadeon RX 7800 XTが出る？

Radeon GPUの新モデルが、近日中にお目見えしそうだ。8月17日、米AMDでRadeon製品のゼネラルマネージャーを務めるScott Herkelman氏が、X(旧Twitter)で「来週のGamescomで次世代製品を発表する」と投稿し、さらにAMD Radeonの公式Xが「Radeonに関する最新情報」だと、この投稿を引用している。Gamescomはドイツで開催されるゲームショウで、今年は8月23日に開幕する。

