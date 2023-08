ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、米国・ラスベガスで開催される世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series(以下「EVO」)2023」を目指す選手たちに向け、渡航サポート権を賭けて闘うオンライン大会「FGC Arcade: Road to EVO(以下「Road to EVO」)」をPlayStation公式オンライントーナメント「PlayStation Tournaments」にて5月26日から6月24日まで開催した。

アジア・パシフィック地域においては、『GUILTY GEAR -STRIVE-』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『鉄拳7』、『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』の4タイトルの優勝者に加え、7月8日にFAV gamingと共に開催した『ストリートファイター6』のオンライン大会「FAVCUP online Road to はじめての EVO sponsored by アコム」の優勝者の合計5名が、8月4日から6日に米国・ラスベガスで開催される「EVO 2023」への渡航サポート権を獲得した。それぞれ、出場決定した選手は以下の通り。

『GUILTY GEAR -STRIVE-』

Daru_I-NO 選手

『THE KING OF FIGHTERS XV』

SANWA_M' 選手

『鉄拳7』

keisuke 選手

『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』

KR_Wrestlingman 選手

『ストリートファイター6』

鶏めし 選手

『GUILTY GEAR -STRIVE-』FGC Arcade: Road to EVO 2023 Finals APAC

『THE KING OF FIGHTERS XV』FGC Arcade: Road to EVO 2023 Finals APAC

『鉄拳7』FGC Arcade: Road to EVO 2023 Finals APAC

『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』FGC Arcade: Road to EVO 2023 Finals APAC