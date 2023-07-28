ソフトバンクは7月27日より、同日発売のGoogle製折りたたみスマートフォン「Google Pixel Fold」のセキュリティを向上させるソフトウェアアップデートの配信を開始した。
アップデート内容はセキュリティの向上。更新時間は最大20分程度で、更新後のソフトウェアバージョンは、ビルド番号「TQ3C.230705.001.C2」となる。
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