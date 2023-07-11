ソースネクストは、7月11日・12日の2日間から開催されるAmazonプライム会員向け大型セール「プライムデー」で、同社が取り扱う167製品を最大81％割引で販売する。

プライムデーにおけるソースネクスト製品のセール販売例としては、オンラインストレージサービス「Dropbox Plus 3年版」を21％割引で、AIボイスレコーダー「AutoMemo S（オートメモ S）」を15％割引で販売するほか、期限なしのウイルス対策ソフト「ZERO スーパーセキュリティ 3台版」を27％割引で販売。また、パスワード管理サービス「1Password ファミリー 3年版」をセール初出品し、26％割引で提供する。

このほか、セール製品の例は下記の通り。

製品 通常出品価格 セール価格 割引率
Acronis Cyber Protect Home Office アドバンス 1台用 1年版 7,980円 1,500円 81％
ZERO スーパーセキュリティ 3台版 6,425円 4,630円 27％
1Password ファミリー 3年版 16,632円 12,160円 26％
Thinkfree Office NEO 7 プレミアム 6,490円 4,790円 26％
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE 9,900円 7,500円 24％
Dropbox Plus 3年版 42,700円 33,440円 21％
AdGuard　無期限版　9台用 8,980円 7,633円 15％
AutoMemo S（オートメモ S） 19,250円 16,360円 15％
KAIGIO CAM360（カイギオ カム360） 99,380円 84,470円 15％
読取革命Ver.16 7,560円 6,480円 14％