ソースネクストは、7月11日・12日の2日間から開催されるAmazonプライム会員向け大型セール「プライムデー」で、同社が取り扱う167製品を最大81％割引で販売する。
プライムデーにおけるソースネクスト製品のセール販売例としては、オンラインストレージサービス「Dropbox Plus 3年版」を21％割引で、AIボイスレコーダー「AutoMemo S（オートメモ S）」を15％割引で販売するほか、期限なしのウイルス対策ソフト「ZERO スーパーセキュリティ 3台版」を27％割引で販売。また、パスワード管理サービス「1Password ファミリー 3年版」をセール初出品し、26％割引で提供する。
このほか、セール製品の例は下記の通り。
|製品
|通常出品価格
|セール価格
|割引率
|Acronis Cyber Protect Home Office アドバンス 1台用 1年版
|7,980円
|1,500円
|81％
|ZERO スーパーセキュリティ 3台版
|6,425円
|4,630円
|27％
|1Password ファミリー 3年版
|16,632円
|12,160円
|26％
|Thinkfree Office NEO 7 プレミアム
|6,490円
|4,790円
|26％
|いきなりPDF Ver.10 COMPLETE
|9,900円
|7,500円
|24％
|Dropbox Plus 3年版
|42,700円
|33,440円
|21％
|AdGuard 無期限版 9台用
|8,980円
|7,633円
|15％
|AutoMemo S（オートメモ S）
|19,250円
|16,360円
|15％
|KAIGIO CAM360（カイギオ カム360）
|99,380円
|84,470円
|15％
|読取革命Ver.16
|7,560円
|6,480円
|14％