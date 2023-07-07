日本エイサーは7月7日、Acer公式オンラインストアで約70製品を割引販売する「サマーセール」を開始した。セール期間は2023年7月7日12時～14日11時59分まで。
「サマーセール」の対象製品には、モバイルノートPCやゲーミングデスクトップPC、ゲーミングモニター、裸眼3D立体視テクノロジー搭載ゲーミングノートPC、Acerpureブランドの空調家電など約70製品をラインナップ。割引率は最大50％で、数量限定での販売となる。
セール対象製品の一例として、Intel Evoプラットフォーム対応の薄型軽量モバイルノートPC・Swift「SF14-71T-H76Y/B」が、Core i7-13700Hプロセッサ／16GBメモリ／512GB SSDの構成で156,560円（通常価格から8,240円オフ）。
ゲーミングデスクトップPC・Predator Orion 5000「PO5-640-N72Z2/308A」は、Core i7-12700プロセッサ／GeForce RTX 3080グラフィックス／32GBメモリ／1TB SSD×2の構成で284,980円（通常価格から164,820円オフ）。
また、21.5インチのゲーミングモニター・Nitro「QG221QBbmiix」は、フルHD VAパネル／応答速度1ms／リフレッシュレート75Hzの構成で11,040円（通常価格から4,760円オフ）などとなっている。